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رياضة

لايبزيج يفوز على فيردر بريمن بثلاثية في الدوري الألماني

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:57 م
صدى البلد
أ ش أ
فاز فريق لايبزيج على ضيفه فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /السبت/ على ملعب "ريد بول أرينا" ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

أحرز المدافع لوكاس كولسترمان الهدف الأول لفريق لايبزيج في الدقيقة 22، وعزز المهاجم تيمو فيرنر التفوق بالهدف الثاني في الدقيقة 44، وقلص ماكس كروز النتيجة بهدف في الدقيقة 67، فيما عادل جوش سارجنت النتيجة في الدقيقة 77، لكن الجناح البرتغالي بروما سجل هدف الانتصار لفريق لايبزيج في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد لايبزيج إلى 31 نقطة واصل بها احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب فرق "البوندسليجا".. بينما تجمد رصيد بريمن عند 22 نقطة في المركز العاشر.

وفي باقي مباريات الجولة التي لعبت في نفس التوقيت، فاز فريق بايرليفركوزن على ضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفريق شالكه على مضيفه شتوتجارت بذات النتيجة.

كما حقق فرايبورج الفوز خارج ملعبه على حساب نورنبرج بهدف نظيف، فيما عاد فورتونا من ملعب مضيفه هانوفر بالنقاط الثلاث بعد الفوز بهدف دون رد.

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