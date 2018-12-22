عبدالمحسن سلامة: نسعى لإنشاء مستشفى كبرى للصحفيين وأسرهم

قال الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ، نسعى لإنشاء مستشفى على اعلى مستوى تخدم الصحفيين وأسرهم .



واوضح سلامة فى تصريحات صحفية اليوم أنه سيتم توقيع بروتوكول بين النقابة ووزارة الانتاج الحربى خلال الفترة القادمة لإنشاء مستشفى الصحفيين بالشيخ زايد ، وذلك بعد عرضه ودراسته من قبل مجلس نقابة الصحفيين .



وكان نقيب الصحفيين قد التقى خلال الفترة الماضية مع وزير الانتاج الحربى لبحث مشروع انشاء المستشفى.