ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

عبدالمحسن سلامة: نسعى لإنشاء مستشفى كبرى للصحفيين وأسرهم

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:59 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ، نسعى لإنشاء مستشفى على اعلى مستوى تخدم الصحفيين وأسرهم .

واوضح سلامة فى تصريحات صحفية اليوم أنه سيتم توقيع بروتوكول بين النقابة ووزارة الانتاج الحربى خلال الفترة القادمة لإنشاء مستشفى الصحفيين بالشيخ زايد ، وذلك بعد عرضه ودراسته من قبل مجلس نقابة الصحفيين .

وكان نقيب الصحفيين قد التقى خلال الفترة الماضية مع وزير الانتاج الحربى لبحث مشروع انشاء المستشفى.

ترشيحاتنا

لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية قد يسبب مشكلات لمحمد صلاح

مفاجأة في مران الزمالك بتشاد .. تعرف عليها

بآلاف الدمى.. جماهير ريال بيتيس تقدم لفتة إنسانية للأطفال في الكريسماس.. صور

قانون المرور الجديد .. تفاصيل الملصق الإلكتروني ودوره في مكافحة الإرهاب

هوس الهون النحاس وماكينة الخياطة السنجر وعش الخفافيش.. حلم المصريين للبحث عن الثراء

لأول مرة .. ماكينات آلية لصرف التذاكر وسلالم كهربائية لنقل ركاب المترو من الشارع للمحطة

مواجهات نارية.. تعرف على أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواصلا انخفاضه .. كيف تستفيد مصر من تراجع سعر برميل النفط عالميًا؟

كرستال بالاس يحرج مانشستر سيتي ويتقدم بهدفين في الشوط الأول..فيديو

عروس تقطع حفل زفافها وتطرد المعازيم.. لخرقهم شرط الحضور

شاهد.. افتتاح الرئيس السيسي للمشروع القومي للصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان

ريال مدريد يعادل رقم الأهلي في كأس العالم للأندية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. افتتاح الرئيس السيسي للمشروع القومي للصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان

سليمان يتفقد محطة البحوث الزراعية بالمطاعنة ومزارع قطاع الإنتاج

أول ظهور لـ بيونسيه في إطلالة جذابة بعد شائعة طرح ألبوم جديد.. صور

الأنبا أرميا يجتمع مع الكهنة المسئولين عن خدمة أتحبني.. صور

فنجان قهوة على الرمل من يد ألفونس.. أول عربة كوفي بشارع 306.. شاهد

فيديو

كريستال بالاس يهدي محمد صلاح ورفاقه هدية الكريسماس بإسقاط مانشستر سيتي ..فيديو
ياسر رزق: مؤتمر أخبار اليوم محفل سنوي يناقش قضايا الاستثمار والتصنيع .. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس
ريال مدريد يسجل الهدف الأول أمام العين بمشاركة حسين الشحات..فيديو
خالد سليم يطرح برومو أغنية لسه كبير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقع نتيجة مباراة الأهلي وجيما آبا جيفار في دوري أبطال أفريقيا

توقع نتيجة مباراة الأهلي وجيما آبا جيفار في دوري أبطال أفريقيا