عبدالمحسن سلامة: نسعى لإنشاء مستشفى كبرى للصحفيين وأسرهم

قال الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ، نسعى لإنشاء مستشفى على اعلى مستوى تخدم الصحفيين وأسرهم .
واوضح سلامة فى تصريحات صحفية اليوم أنه سيتم توقيع بروتوكول بين النقابة ووزارة الانتاج الحربى خلال الفترة القادمة لإنشاء مستشفى الصحفيين بالشيخ زايد ، وذلك بعد عرضه ودراسته من قبل مجلس نقابة الصحفيين .
وكان نقيب الصحفيين قد التقى خلال الفترة الماضية مع وزير الانتاج الحربى لبحث مشروع انشاء المستشفى.
واوضح سلامة فى تصريحات صحفية اليوم أنه سيتم توقيع بروتوكول بين النقابة ووزارة الانتاج الحربى خلال الفترة القادمة لإنشاء مستشفى الصحفيين بالشيخ زايد ، وذلك بعد عرضه ودراسته من قبل مجلس نقابة الصحفيين .
وكان نقيب الصحفيين قد التقى خلال الفترة الماضية مع وزير الانتاج الحربى لبحث مشروع انشاء المستشفى.