وزير النقل يتفقد محطة مصر برمسيس في جولة مفاجئة .. صور





أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة منتصف الليل في محطة مصر رمسيس وذلك لمتابعة انتظام العمل بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا والاطمئنان على مستوى الخدمة وتجهيز القطارات العاملة بمختلف الخطوط وخاصة القادمة من الإسكندرية الى القاهرة إلى أسوان.





تفقد الوزير عددا من القطارات بالمحطة مثل قطار 2008 القادم من الإسكندرية متجها الى أسوان، التقى الوزير بالركاب الذين اشادوا بالتحسن الملحوظ في مواعيد قيام القطارات ، وأكد وزير النقل على أن الفترة القادمة ستشهد تحسنا أكبر في انتظام المواعيد خاصة إذا ما قورنت بالمواعيد في السنوات الماضية.





وأوضح الوزير، أنه مع توالي تنفيذ مشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية تنفذ الوزارة التجديد الشامل لمسافة 1000كم بتكلفة 5 مليارات جنيه ومع توالي تنفيذ مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية ، وتقوم وزارة النقل بتحديث 1100كم نظم إشارات للسكك الحديدية بتكلفة12.6 مليار جنيه سوف يؤدي ذلك الى التحسن الكبير في مستوى الخدمة وانتظام كبير في المواعيد، بالاضافة الى زيادة معدلات السلامة والأمان ، مشيرا الى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 80 % من هذين المشروعين بحلول يونيو 2020، مضيفا أنه مع بدء توريد الجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها مع بداية 2020 سيساهم أيضا في التحسن الكبير في مستوى الخدمة وانتظام المواعيد لافتا الى ان هناك خطة شاملة يتم تنفيذها في الوقت لصيانة الجرارات وتوفير كافة قطع الغيار اللازمة للمساهمة فى تحسن الخدمة.





وكان الوزير استبق جولته في محطة مصر برمسيس بتفقد مفاجئ لمحطتى الأوبرا ورمسيس بمترو الأنفاق لمتابعة انتظام جداول التشغيل وزمن التقاطر ومستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتحدث الوزير معهم حول تزامن تنفيذ مشروعات المترو الجديدة مع تنفيذ خطة لتطوير الخط الاول لافتا الى حصول الوزارة على تمويل من عدد من المؤسسات الدولية لتنفيذ هذه الخطة.





ولفت إلى أن المرحلة الأولى من هذا تطوير الخط الاول ستشمل أعمال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة الحديد والأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة تبلغ حوالى 751 مليون يورو والمرحلة الثانية تشمل شراء الوحدات المتحركة بتكلفة 650 مليون يورو ، مشيرا إلى أن خطة تطوير الخط الأول تشمل ايضا ما يتم تنفيذه حاليا من ازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة بتكلفة تبلغ 19.3 مليون يورو، و96 مليون جنيه مصري.



