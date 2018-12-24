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برلمان

زراعة البرلمان تؤجل مناقشة تأخر تسليم عقود الملكية لصغار ملاك أراضي الإصلاح

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:27 م
لجنة الزراعة بمجلس
لجنة الزراعة بمجلس النواب
ماجدة بدوى
أجلت لجنة الزراعة بمجلس النواب اجتماعها اليوم الذى كان مخصصا لمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم تسليم عقود الملكية النهائية لصغار ملاك أراضي الإصلاح الزراعي منذ عام 1961 بمركزي الخارجة وباريس بمحافظة الوادي الجديد رغم سدادهم لجميع الأقساط.

وأعلن نواب اللجنة جميعهم تضامنهم مع نواب محافظة الوادى الجديد وحق الفلاحين فى الحصول على عقود ملكية بشكل نهائى.

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى ، إن اللجنة سترسل مذكرة لرئيس البرلمان اليوم،بشأن استمرار ظاهرة الغياب المتكرر لممثلى الوزارات واستدعاء وزير الزراعة والرى لحضور اجتماع اللجنة المقبل لمناقشة طلب الاحاطة سالف الذكر ولن يتم مناقشة الطلب إلا فى حضور الوزير وممثلين عن الجهات المختصة، بالإضافة لإيجاد حل لعدم حضور ممثلي الوزارات اثناء نظر الطلبات باللجنة.

وقد سيطرت حالة من الغضب على نواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسبب عدم حضور ممثل الإصلاح الزراعى بالوزارة أثناء مناقشة طلب إحاطة اليوم الاثنين، بشأن عدم تسليم عقود الملكية النهائية لصغار ملاك أراضي الإصلاح الزراعي منذ عام 1961 بمركزي الخارجة وباريس بمحافظة الوادي الجديد رغم سدادهم لجميع الأقساط.

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