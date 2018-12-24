ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ بورسعيد يرفض افتتاح مشروعين للإسكان لحين تلافي الملاحظات

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:27 م
صدى البلد
محمد الغزاوى
قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تأجيل افتتاح مشروع ال٢٦ عمارة بمنطقة الضواحي والمخصص لاستكمال الامل الجديد ومشروع ال١٢٠بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد بعد أن لاحظ خلال جولة التفقدية للمشروعين بمرافقة اللواء خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق العشوائيات بأن المناطق المحيطة بالمشروع غير مهيأة لافتتاح مشروعين بهذا الحجم والتي أنفقت الدولة عليهم مئات الملايين من الجنيهات الي جانب وجود اشغالات بالطريق المؤدي الي المشروعين ادي الي تشويه الصورة الجميلة التي من المفترض أن تضيفها هذه الوحدات السكنية الحديثة للمنطقتين.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة النائب الدكتور محمد هاني غنيم لإزالة المخالفات والملاحظات حول مشروع ال١٢٠ عمارة بالحي الإماراتي، وتشكيل لجنة اخري برئاسة المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة تتولي إزالة الملاحظات حول مشروع ال٢٦ عمارة خلال اسبوع واحد فقط.

كما وجه بتحرير محاضر بيئية لأي شخص يقوم بإعادة هذا الاشغالات والمخالفات بعد إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده مع توقيع غرامة تصل الي ٥٠ ألف جنيه علي من يلتزم بازالة المخالفة.
محافظ بورسعيد يرفض افتتاح مشروعين للإسكان لحين تلافي الملاحظات
محافظ بورسعيد يرفض افتتاح مشروعين للإسكان لحين تلافي الملاحظات
محافظ بورسعيد يرفض افتتاح مشروعين للإسكان لحين تلافي الملاحظات

ترشيحاتنا

زكريا ناصف يحتفل بخطوبة نجله .. صور

علماء يكشفون عن السبب الحقيقي وراء تسونامي إندونيسيا

حكاية صورة نادرة للرئيس محمد نجيب ساهمت فى الإفراج عنه..فيديو

صحفي سعودي يستلهم عبارات السادات لاستشراف مستقبل لندن وباريس

أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2018 .. صور

الزراعة: منع نقل الطيور الحية بين المحافظات أبريل القادم.. فيديو

إحالة أوراق أب متهم بقتل طفلته بعد التعدي عليها إلى المفتي

ترتيب الدوري الإنجليزي..ليفربول في الصدارة بعد انتهاء الجولة 18

متضررو قطر يناشدون التجارة لاستثنائهم من الجمارك .. صور

الزمالك يتراجع عن ضم السيد سالم مدافع دجلة

النقل تعلق على زيارة عرفات لمحطة مصر بعد منتصف الليل

أسعار مواد البناء اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوزجي جوريل ترفع شعار الأناقة الكلاسيكية

أهالي هويس سرابيوم: المياه الملوثة وتلال قمامة تنهش في أجسادنا.. صور

انفوجراف .. تعرف على أبرز محطات الرئيس الراحل انور السادات

صدى البلد ينشر صور انتشار القوات المسلحة لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الميلاد

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع الطوارئ

فيديو

محافظ الإسكندرية: القضاء نهائيا فى 2019 علي المناطق غير الآمنة..فيديو
شاهد.. اشتباكات بين الشرطة اللبنانية ومتظاهرين وسط بيروت
شاهد.. بعد تسونامي.. بركان أناك كراكاتاو في إندونيسيا يثور مجددا
أهالي البركاوي بالشرقية: أجهزتنا احترقت لضعف الكهرباء.. ونروي الأراضي بمياه الصرف..فيديو
تعليق ساخر من رامي رضوان على تظاهرات السترات الصفراء في إسرائيل .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟