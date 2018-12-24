محافظ بورسعيد يرفض افتتاح مشروعين للإسكان لحين تلافي الملاحظات

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تأجيل افتتاح مشروع ال٢٦ عمارة بمنطقة الضواحي والمخصص لاستكمال الامل الجديد ومشروع ال١٢٠بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد بعد أن لاحظ خلال جولة التفقدية للمشروعين بمرافقة اللواء خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق العشوائيات بأن المناطق المحيطة بالمشروع غير مهيأة لافتتاح مشروعين بهذا الحجم والتي أنفقت الدولة عليهم مئات الملايين من الجنيهات الي جانب وجود اشغالات بالطريق المؤدي الي المشروعين ادي الي تشويه الصورة الجميلة التي من المفترض أن تضيفها هذه الوحدات السكنية الحديثة للمنطقتين.



كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة النائب الدكتور محمد هاني غنيم لإزالة المخالفات والملاحظات حول مشروع ال١٢٠ عمارة بالحي الإماراتي، وتشكيل لجنة اخري برئاسة المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة تتولي إزالة الملاحظات حول مشروع ال٢٦ عمارة خلال اسبوع واحد فقط.



كما وجه بتحرير محاضر بيئية لأي شخص يقوم بإعادة هذا الاشغالات والمخالفات بعد إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده مع توقيع غرامة تصل الي ٥٠ ألف جنيه علي من يلتزم بازالة المخالفة.