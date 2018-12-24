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برلمان

عفيفي كامل: لقاء حزب المحافظين لمناقشة قانون العمل يهدف للاهتمام بالعمال والوطن

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:53 م
النائب عفيفي كامل
النائب عفيفي كامل
معتز الخصوصي- عدسة صلاح مهدي
قال اللواء عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، إن لقاء حزب المحافظين يهدف لمناقشة مسودة قانون العمل الجديد، قبل إقراره في مجلس النواب، وعرض الملاحظات على بعض المواد والعمل على تعديلها، موضحا أن النقاش يهدف في المصلحة الأولي العمال والوطن.

وأضاف كامل، خلال كلمته في ندوة حزب المحافظين، لمناقشة قانون العمل الجديد، أنه في حالة وجود تعديلات على القانون ستكون لصالح العمال وصاحب العمل، مؤكدا أن دورنا في مجلس النواب هو إصدار تشريعات تصب في مصلحة الطرف الضعيف.

وأشار كامل، إلي أن قانون العمل يهدف لتحقيق مصلحة العامل فوق مصلحة الجميع، فهو عمود بناء مصر الجديدة، ويجب أن نهتم به للنهوض بالوطن، مضيفا أن نهضة المجتمع لن تتحقق إلا بالانتاج ولن ينتج سوي العمال فهم أساس نهضة البلاد، لذلك يجب الاهتمام به، موضحا أن العمال عليهم واجبات ليكون المجتمع أكثر انتاجا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد حاليا قائم على المنافسة، وما تواجهه مصر في الفترة الحالية يتطلب أن يكون هناك ظروف اقتصادية مناسبة وتوفير بيئة مناسبة للعامل فمصر في حاجة لزيادة الانتاج والتقدم والدفع بعجلة الانتاج.

ودعا كامل، كل الأحزاب المصرية لنهج طريق حزب المحافظين، في مناقشة القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بالمواطنين والوطن، مضيفا أن الأحزاب هي من تشكل مناهج العمل داخل المجتمع.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد المولي، النائب الأول لرئيس الحزب، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والمهندس عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، ومصطفي بكير، نائب رئيس الحزب للشباب، ونجوي إبراهيم، نائب رئيس الحزب للمرأة، وبركات السايح، رئيس بيت الخبرة البرلمانية للحزب، وشعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، وعدد من القيادات الحزبية والعمالية.

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