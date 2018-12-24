عمرو أديب معلقا على تكريم الرئيس السيسي للفنانة رجاء الجداوي: ليا الشرف أني بشتغل معاها

علق الإعلامي عمرو أديب، على إشادة الرئيس السيسي بالفنانة رجاء الجداوي، قائلا: "ليا الشرف أني بشتغل معاها".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه على مدار عمله مع رجاء الجداوي لم ير منها سوى الالتزام والاحترام، مضيفا: "رجاء ست ألماظ، ومثال للموهبة المصرية، وتأثرت كثيرا بترحيب الرئيس السيسي بها".



وأشار إلى أن احتفالية قادرون باختلاف أعطت طاقة إيجابية للمصريين، مؤيدا رأي الرئيس السيسي بأن الله حمى مصر منذ 2011 بسبب بركة متحدي الإعاقة.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، بمركز المنارة للمؤتمرات.

