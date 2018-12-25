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اقتصاد

سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 25-12-2018

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:06 ص
صدى البلد
آية الجارحى
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه،استقرار نسبي، اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، حيث استقر سعر الدولار مسجلا نحو 17.8651 جنيه للشراء، و17.9558 جنيه للبيع.

وتراجع سعر اليورو الأوروبي مسجلا 20.3073 جنيه للشراء، و20.4176 جنيه للبيع، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني وبلغ نحو 22.6083 جنيه للشراء و 22.7321 جنيه للبيع.

وسجل سعر الفرنك السويسري نحو 17.9477 جنيه للشراء و18.0461 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 16.0600 جنيه للشراء و 16.1459 جنيه للبيع.

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