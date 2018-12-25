ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

النيابة الإدارية تؤيد عقوبة فصل موظف بماسبيرو أهان الرئيس على فيس بوك

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:18 ص
النيابة الادارية
النيابة الادارية
جودت عيد
وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية العليا بفصل مدير عام التسجيلات الخارجية بقناة النيل للدراما بعد ثبوت نشره عبارات غير لائقة في حق رئيس الجمهورية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأكد تقرير الاتهام أن على حسنين عبد اللطيف وشهرته "على أبو هميلة"، مدير عام التسجيلات الخارجية بقناة النيل للدراما، سلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرج على مقتضياتها بأن كتب ونشر عبارات غير لائقة في حق رئيس الجمهورية عبر الصفحة الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

بدأت وقائع القضية ببلاغ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى النيابة الإدارية للإعلام مرفق به ملف التحقيق الإداري رقم 105 لسنة 2016 بشأن ما انطوت عليه مذكرة رئيس قطاع الأمن والمتضمنة نشر على أبو هميلة عبارات غير لائقة في حق القيادة السياسية.

وأُرفقت بالمذكرة صور ضوئية من بعض المنشورات على الصفحة الشخصية للمتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي تمثل نقدًا للقيادة السياسية ومنها نشر عبارات سب وقذف في حق رئيس الجمهورية.

من جانبها، قالت النيابة الإدارية: "بشأن ما أسند إلى "على أبو هميلة" من كتابة ونشر عبارات غير لائقة في حق رئيس الجمهورية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال شهر أبريل 2016 ثابت في حقه ثبوتًا كافيًا وفقًا للتحقيقات والمستندات وإقرار المتهم بنشر تلك العبارات على صفحته الشخصية للتعبير عن رأيه الشخصي في هذا الموضوع".

وانتهت النيابة الإدارية إلى أن الواقعة المنسوبة للمتهم تقيم في حقه جريمة جنائية قوامها إهانة رئيس الجمهورية والمؤثمة بنص المادة 179 من قانون العقوبات المصري، الأمر الذي كان يقتضي إخطار النيابة العامة بالواقعة لإعمال شئونها بصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية، إلا أنه إزاء ما انتهت إليه النيابة الإدارية من إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا لتوقيع جزاء يكفل تحقيق الردع في حق المتهم، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المتهم بعقوبة الفصل من الخدمة، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

ترشيحاتنا

رجل أعمال إماراتي تحول إلى عامل نظافة.. صور

ترامب يفسد فرحة طفل بعيد الميلاد.. فيديو

تعرف على مصير نتنياهو بعد حل الحكومة والكنيست

تركيا: أردوغان صاحب قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

شاهد.. لحظة مقتل حاكمة ولاية مكسيكية في تحطم طائرة هليكوبتر

4 أطعمة لا تتوقعها تنسف الكرش وتقضي على الجوع

إيهاب الحنفي: 3 ملايين جنيه سعر الوحدة الـ50 مترا بمثلث ماسبيرو

قتيل و5 جرحى في هجوم انتحاري على مقر وزارة الخارجية الليبية

الجبلاية توضح أزمة مباراة النجوم وطلائع الجيش ..فيديو

علي جمعة يكشف عن 5 أعمال تنقلك من دائرة غضب الله إلى رضاه ورحمته

اكتشاف هيكل عظمي لحصان بكامل هيئته داخل قصر عتيق ..صور

الأهلي يهنئ زيزو بعيد ميلاده الـ 66

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير إسبانيا سبل تعزيز التعاون المشترك.. صور

متحف النسيج المصري.. حكاية مكان جمع بين 3 وظائف وضم مقتنيات نادرة (نوستالجيا)

هيفاء وهبي بإطلالات مثيرة بآخر حفلاتها.. صور

أنيقة من يومها.. 10 صور تكشف شياكة رجاء الجداوي في عز شبابها

رئيس أكبر وحدة محلية بالمنوفية نموذج لإرادة التحدى والعطاء بلا حدود

فيديو

بث مباشر.. قداس عيد الميلاد بكنيسة القديس نيقولاس
والي: لا بد من العمل على قضية ذوي الإعاقة بشكل يومي
سفير طاجيكستان: برج سكني في دوشنبه بمشاركة مستثمرين مصريين.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
غادة والي تعلن طباعة اللائحة التنفيذية لذوي الإعاقة بطريقة برايل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟