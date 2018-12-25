محافظ القليوبية: رفع حالة الاستعدادات لتأمين احتفالات أعياد الميلاد

شدد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية على ضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ القصوى لتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية وتشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة.



جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى والتى عقدت اليوم برئاسة المحافظ وبحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد احمد السكرتير العام، واللواء نبيل عدلى مدير مرور القليوبية ورؤساء المدن.



وأضاف محافظ القليوبية أنه عقد عدة اجتماعات بحضور الأجهزة التنفيذية والأمنية لمناقشة تامين الاحتفالات، مشيرا الى أنه تم وضع خطة وبرنامج عمل لتأمين الكنائس بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ودعم من القوات المسلحة بحيث تكون الاستعدادات خير رادع لأى شخص يحاول إفساد فرحة المصريين.



ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة جميع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين.



كما وجه بتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط الكنائس والتى تعوق كشافات الإضاءة العامة ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وكذا زيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لجميع الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة.