محافظ دمياط: نجاح القوافل السكانية مؤشر لاستمرارها

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه سيتم تنظيم عدد من القوافل السكانية الشاملة خلال الفترة المقبلة بشكل دورى بمختلف أنحاء المحافظة وذلك بالتعاون المشترك بين المجلس القومى للسكان كما أن نجاح القوافل مؤشر لاستمراها.



وأضافت أنه تم تنظيم قافلة أمس بكفر البطيخ ولاقت نجاحا كبيرا، حيث تم عقد امتحانات فورية لمحو الأمية لعدد ٢٤ مواطنا، وكذلك توقيع ١٩٥ كشفا طبيا بتخصصات العظام، الباطنة، الأطفال، أمراض النساء وتنظيم الأسرة بالإضافة إلى توفير أدوية لعدد ١٦ روشتة طبية بمشاركة المجتمع المدني.



وأضافت أنها تم عقد عدد من الندوات عن التربية السليمة وتنظيم الأسرة والصحة الانجابية ومخاطر الزواج المبكر بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وخدمات الخط الساخن 125 لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لحل مشاكل المواطنين بصورة فورية، فضلا عن عرض عددا من فرص عمل بالقطاع الخاص بالتعاون مع مديرية القوى العاملة.



