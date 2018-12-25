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تعليم

الدكتور وليد سامي وكيلا لشئون التعليم والطلاب بـ طب طنطا

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:44 م
صدى البلد
أحمد على
أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا قرارا بتكليف الدكتور وليد سامي يوسف داود الأستاذ بقسم أمراض الباطنة بكلية الطب بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يذكر أن الدكتور وليد سامي حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا عام 1988، وعين معيدًا في كلية الطب عام 1994، وحصل على درجة الدكتوراه في أمراض الباطنة العامة عام 2000، وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ عام 2011.
الدكتور وليد سامي وكيلا لشئون التعليم والطلاب بـ طب طنطا
الدكتور وليد سامي وكيلا لشئون التعليم والطلاب بـ طب طنطا

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