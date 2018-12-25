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سفينة تكرير البترول العملاقة FIRENZE FPSO تعبر قناة السويس بنجاح

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:55 م
حركة الملاحة
حركة الملاحة
حسن غنيمة
أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء، عبور سفينة تكرير البترول العملاقة FIRENZE FPSO مقطورة من الخلف بعدد خمسة من قاطرات الهيئة، في رحلتها البحرية ضمن قافلة الشمال قادمة من إيطاليا ومتجهة جنوبا إلى دبي، من خلال ترتيبات وإجراءات ملاحية خاصة حيث تعبر السفينة عبر القناة الجديدة للاستفادة من المزايا الملاحية التي تتمتع بها وعدم وجود انحناءات خطرة وهو ما ييسر من عملية القطر أثناء عبورها القناة.

وبحسب بيان، وجه الفريق مُهاب مميش، بعمل كافة الترتيبات واتخاذ التدابير التي تكفل عبور السفينة بأمان وسلامة وذلك بتعيين 6 مرشدين على درجة عالية من الكفاءة والحرفية، وتخصيص 5 قاطرات عملاقة لقطر السفينة من الخلف وعلى رأسها القاطرة عزت عادل أكبر قاطرة في الشرق الأوسط، وذلك في واحدة من أصعب عمليات القطر في قناة السويس الجديدة.

وتعد السفينة FIRENZE FPSO التي ترفع علم إيطاليا واحدة من أكبر سفن تكرير البترول المعروفة عالميًا منذ تدشينها عام 1989. يبلغ طول السفينة 268 متر، وعرضها 42,5 متر والوزن الكلي لها 90 ألف طن وبحمولة 59 ألف طن، وتعبر القناة بغاطس 8.5 متر.

وأكد الفريق مميش على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من كافة أنواع السفن وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في تطوير المجرى الملاحي ورفع كفاءته الفنية بزيادة أبعاد وأعماق القناة وغاطسها ومناطق الازدواج بها لتواكب متطلبات الثورة الجديدة في صناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة ولتعظيم الاستفادة من التنامي المتوقع في مؤشرات حركة التجارة العالمية. وأشاد الفريق مُهاب مميش بمرشدي هيئة قناة السويس ورجال إدارة التحركات لما قاموا به من جهد كبير لتيسير عبور السفينة في القناة.

كما شهدت قناة السويس عبور 55 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 4.1 مليون طن، بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 30 سفينة بحمولات 2.3 مليون طن، فيما عبرت من اتجاه الجنوب 25 سفينة بحمولات 1.8 مليون طن.

كما عبرت 8 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة الواحدة، فيما عبرت سفينتان ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM LOUIS BLERIOT التي ترفع علم مالطا، والمُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم بحمولة 227 ألف طن، في رحلتها القادمة من أسبانيا والمتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة ، فيما جاءت سفينة الحاويات الضخمة MSC LIVORNO التي ترفع علم ألمانيا على رأس قافلة الجنوب بحمولة 157.8 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة.

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