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أخبار العالم

ولي عهد دبي يعتمد نتائج النسخة الرابعة من الفعاليات الرياضية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:07 م
صدى البلد
شيرين عادل
اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نتائج النسخة الرابعة من "نظام تصنيف الفعاليات الرياضية" بدبي للموسم الرياضي 2017-2018 كمبادرة تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية في دبي، وتحفز المنظمين على التميز والابتكار في تنظيم الفعاليات.

وقال "حمدان" عبر صفحته الشخصية بموقع " تويتر": اعتمدنا نتائج النسخة الرابعة من "نظام تصنيف الفعاليات الرياضية" بدبي للموسم الرياضي 2017-2018 كمبادرة تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية في دبي، وتحفز المنظمين على التميز والابتكار في تنظيم الفعاليات.

وتابع: "نبارك للحاصلين على أعلى التصنيفات في "نظام تصنيف الفعاليات الرياضية" ... نريد منهم مواصلة التميز في تنظيم الفعاليات الرياضية وزيادة أعداد المشاركين فيها عبر نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وأثرها على حياة الفرد والمجتمع".

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