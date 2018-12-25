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تعليم

جامعة بنى سويف: انعقاد مهرجان الوافدين في مارس.. ومستعدون لتجديد الأيزو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:55 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
عقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اجتماع اللجنة العليا لإدارة الوافدين بحضور مدير إدارة الوافدين ونواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد المهرجان الثاني للطلاب الوافدين بجامعة بني سويف خلال بدايات شهر مارس القادم على أن يتضمن فقرات للدول المشاركة، ومعرض لكل دولة بجانب معارض لكل كليات الجامعة.

وأوصى رئيس الجامعة بضرورة طباعة دليل الوافدين باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية بجانب صدوره بالشكل الإلكتروني، على أن يتضمن وصف مختصر لكل كلية بأقسامها وبرامجها الجديدة والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها، ونشره وتسويقه بالشكل الأمثل، وعقد دورات تدريبية للطلاب الوافدين في اللغة الإنجليزية برسوم رمزية بالتعاون مع مركز اللغات والترجمة بالجامعة.

وناقش "حسن" الاستعدادات اللازمة لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول، وتوفير كافة التسهيلات لهم في ضوء اللوائح والقواعد المعمول بها حتى إعلان نتيجة الدراسة، موضحا أن التسجيل متاح بالشكل الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس أو الليسانس والدراسات العليا، وتوفير عدة أماكن للمبيت متمثلة في فندق مركز المؤتمرات ودار الضيافة وغيرها، مع توافر الإعاشة الكاملة، والعناية بأماكن الدراسة وعقد الاختبارات.

من جانب آخر، عقد "حسن" اجتماعا مع مسئولي الجودة بإدارة الجامعة، وذلك فى إطار استعداد الجامعة لتجديد شهادة الأيزو 9001، 2015م، بحضور مدير وحدة ضمان الجودة ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة.

وخلال كلمته أشاد رئيس بمجهود وحدة ضمان الجودة ودورها في خدمة الجودة بالجامعة، وأوصى بضرورة تقديم كافة التسهيلات المطلوبة، وتوفير متطلبات ومعايير الأيزو التي تعتمد على مجموعة من المبادئ التي وضعها خبراء مواصفات الأيزو حول أداء الجهاز الإداري والمعايير الموضوعية لجودته، لاسيما وأن هذه الشهادة تعد أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية، والتي تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي، وإستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري، كما تعتمد على توافر التخطيط ومؤشرات التنفيذ وآليات قياس رضاء العملاء، وإجراءات التصحيح التي يتم إتخاذها لضمان رضا المجتمع عن خدمات الجامعة المختلفة، لافتًا إلى ضرورة الاستمرار في عملية التطوير الإداري التي تخدم العملية التعليمية والبحثية.

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