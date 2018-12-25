محافظ سوهاج ومدير الأمن فى كنيسة الأقباط للتهنئة بعيد الميلاد

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج اليوم بزيارة كنيسة الأقباط الكاثوليك بسوهاج لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث قدم المحافظ التهنئة إلى الأنبا يوسف أبو الخير راعي الكنيسة الكاثوليكية بالمحافظة، والآباء والمصلين المتواجدين بالكنيسة، وسط فرحة عارمة عمت جميع الحضور من المصلين الذين عبروا عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم فى تلك المناسبة.



كما توجه المحافظ بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتلك المناسبة المجيدة ، كما هنأ الأقباط المصريين عامة وأقباط سوهاج بصفة خاصة بمختلف طوائفهم.



مؤكدا أن مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة والمواطنة، وموطنًا للأمن والاستقرار، والنسيج الوطنى الواحد، وأن عيد الميلاد هو عيد لكل المصريين، وأن المناسبات والأعياد فرصة للتأكيد على روح المحبة والمودة والتسامح التى تجمع بين المصريين جميعا.