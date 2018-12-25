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رياضة

2018 وش السعد على محمد صلاح .. أفضل لاعب فى أفريقيا.. وقاد ليفربول لنهائي أوروبا

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:03 م
صدى البلد
أحمد هاني
2018 عام مليء بالإنجازات بالنسبة للدولى المصرى محمد صلاح حيث قاد فريقه للوصول إلى نهائي أبطال أوروبا مع ليفربول وقيادة مصر للوصول إلى كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاما، كما حقق العديد من الإنجازات الفردية منها.

وافتتح صلاح العام بالحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 في حفل الاتحاد الأفريقي للعبة في 4 يناير متفوقًا على زميله السنغالي ساديو ماني في ليفربول ومهاجم آرسنال، الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

وتفوق محمد صلاح على العديد من نجوم التهديف فى الدوري الإنجليزي بقائمة هدافي 2018، على رأسهم هاري كين الذى جاء فى المركز الثانى برصيد 23 هدفا، ثم أوباميانج برصيد 22 هدفا، فيما جاء جيمى فاردى فى المركز الرابع برصيد 17 هدفًا متساويًا مع الأرجنتينى سيرجيو أجويرو.

وقاد فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام ريال مدريد في مباراة على الملعب الأولمبي في كييف، وبركلة جزاء الشهيرة أمام الكونغو قاد الفراعنة إلى مونديال الأندية بروسيا.

وبالنسبة للترشحات الفردية ترشح صلاح ضمن اللاعبين الثلاثة المؤهلين للفوز بـ أفضل لاعب في أوروبا والكرة الذهبية، واختتم صلاح عامة 2018 بالفوز بـ أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

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