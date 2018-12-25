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رياضة

مدرب كوكاكولا: مباراة المريخ صعبة ولابديل عن الثلاث نقاط

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:08 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أكد تامر مصطفى المدير الفنى لكوكاكولا أن الفريق استعد جيدا لمباراة المريخ المقبلة والتى ستقام بعد غد الخميس المقبل فى الجولة الرابعة عشرة من المجموعة الثانية وتقام باستاد أكاديمية الشرطة بالعباسية.

وأضاف مصطفى أن الجهاز الفنى اطمأن بشكل كبير على الحالة الفنية والبدنية للاعبين خلال التدريبات التي أعقبت الفوز الأخير الذى حققه الفريق على منتخب السويس فى الجولة الماضية مؤكدا ان المباراة صعبة لكن لدينا ثقة كبيرة فى اللاعبين فى تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.

واشار المدير الفنى لكوكاكولا ان قرار مجلس ادارة النادى برئاسة المهندس مجدى اسماعيل بمنح اللاعبين مكافآت إضافية عقب مباراة السويس كان لها مردود كبير لدى اللاعبين، مضيفا أن مجلس الإدارة يدعم الفريق بشكل متميز ويقف خلف الجهاز الفنى حتى الصعود.

يذكر أن كوكاكولا يتصدر قمة المجموعة الثانية برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة عن سيراميكا أقرب منافسيه الذي سيلعب مع بورتو السويس غدا.

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