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شقيق السادات يكشف سبب إصرار بطل الحرب والسلام على الالتحاق بالجيش.. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:13 م
الزعيم الراحل أنور
الزعيم الراحل أنور السادات
هاني حسين
قال عفت السادات شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن بطل الحرب والسلام دخل الجيش بتوصية أحد الضباط الكبار لأنه كان يريد أن يصبح ضابط جيش لتحقيق النصر لمصر لأنهم شعروا بإهانة كبيرة في حرب 48، وكان يريد تحقيق النصر لاستعادة هيبة الجيش المصري، وهذا ما حدث بالفعل.

وأضاف " السادات " في حواره في برنامج " هنا العاصمة" المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلا:" السادات كان محبا للفن والموسيقى وكان يحب الغناء، وكان يحب ترتيل القرآن أسوة بكبار المشايخ وقارئي القرآن الكريم".

وتابع" شقيق السادات، :" السادات كان محبا للغات وتعلمها في السجن، وكان محبا للأدب وقام بتأليف 8 كتب".

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