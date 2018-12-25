وزير النقل: اعتمادات مستندية بـ 10.9 مليون دولار لشراء قطع غيار للجرارات

أعلن الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل، عن فتح اعتماد مستندي بمبلغ 10.9 مليون دولار لشراء قطع غيار تأهيل الجرارات للمساهمة في زيادة قوة الجر بهيئة السكة الحديد بما يساهم في زيادة انتظام مواعيد وصول القطارات والقضاء على مشكلة أعطال الجرارات.



وقال الوزير خلال حديثه مع ركاب القطار رقم ٩٢١ القاهرة/ الإسكندرية ، الذي استقله الوزير في إطار المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة في وسائل المواصلات والاطمئنان على انتظام العمل في هذه المرافق الحيوية التي تخدم ملايين الركاب يوميا .



وتفقد عرفات انتظام العمل بمحطة مصر للسكك الحديدية قبل أن يستقل كابينة جرار القطار في المسافة من القاهرة حتى طنطا للاطمئنان على حالة السكة والقضبان والمزلقانات وتحديث نظم التحكم في الإشارات خاصة مع تنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة/ الإسكندرية بتمويل من البنك الدولي بقيمة "70.5 مليون يورو + 310 ملايين جنيه".



واستقل الوزير القطار وسط الركاب في المسافة بين طنطا والإسكندرية، والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل على تطوير منظومة السكك الحديدية، وهو ما تجسد في حجم التعاقدات الكبيرة التي أبرمتها وزارة النقل هذا العام لتوريد عربات ركاب جديدة وجرارات وعربات بضائع وعربات توليد قوى، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمحطات والمزلقانات.



وتطرق الحديث إلى بعض التأخيرات في مواعيد الوصول على هذا الخط بما يتراوح بين ١٥ و٢٠ دقيقة في المتوسط، وهو ما أرجعه الوزير إلى تهدئة القطارات في أماكن تنفيذ مشروعات الإشارات على هذا الخط، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تتم مع استمرار جداول التشغيل بهذا الخط.



واستعرض الوزير خطة الوزارة لصيانة جرارات السكك الحديدية لحين وصول الجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها، وأوضح الوزير أن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها لعمل الصيانة اللازمة والعمرات المختلفة للجرارات بورش السكك الحديدية مع توفير قطع الغيار اللازمة، مشيرا إلى فتح اعتماد مستندي بمبلغ 10.9 مليون دولار لشراء قطع غيار تأهيل الجرارات.