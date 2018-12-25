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تعليم

رئيس جامعة أسوان يفتتح معرضا فنيا لطلاب كلية التربية النوعية ..صور

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:21 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
افتتح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان وعبد الناصر عبدالحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان المعرض الفنى لطلاب قسم التربية الفنية بجميع الفرق الجامعية وأيضًا باحثى الدراسات العليا بكلية التربية النوعية وذلك بقاعة قصر ثقافة أسوان، حيث ضم المعرض حوالي 400 عمل فنى متنوع .

أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة أن المعرض يتضمن العديد من الأعمال الفنية المتميزة التى تعكس إبداعات الطلاب والطالبات وقدرتهم على إستخدام خامات البيئة المحيطة بشكل رائع.

فيما أشار الدكتور راضى عبد المجيد عميد الكلية بأن الأشغال الفنية المتميزة فى هذا المعرض تجسد إبداعات وإبتكارات الطلاب وقدرتهم على إستخدام خامات البيئة بشكل رائع لدرجة أن الطلاب قاموا بتصميم لوحات فنية جميلة من سيديهات الكومبيوتر القديمة، بعد أن قاموا بتكسيرها ثم إعادة إستخدامها فى تصميم الأشكال الفنية.

وأشارت الدكتورة إيمان وجدى رئيس قسم التربية الفنية بالكلية بأن المعرض تضمن أشكال مصنوعة من أعمال نشارة الخشب وأعمال الصاج وعجائن الورق وتصميم مجسمات لعربات تحكى الفن الشعبى المصرى وتصميمات تحاكى الفن الإفريقى .
رئيس جامعة أسوان يفتتح معرضا فنيا لطلاب كلية التربية النوعية ..صور
رئيس جامعة أسوان يفتتح معرضا فنيا لطلاب كلية التربية النوعية ..صور
رئيس جامعة أسوان يفتتح معرضا فنيا لطلاب كلية التربية النوعية ..صور
رئيس جامعة أسوان يفتتح معرضا فنيا لطلاب كلية التربية النوعية ..صور

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