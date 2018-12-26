بعد زيارته الفردية إلى تشاد.. حارس ماكرون يثير ذعر الإليزيه

ًانتقد قصر الإليزيه، الزيارة التي أجراها الحارس السابق، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ألكسندر بينالا، إلى تشاد مؤخراً.





وفي بيان نشره القصر الرئاسي الفرنسي، أوضح أن ألكسندر بينالا، ليس موفداً رسمياً ولا غير رسمي للرئاسة الفرنسية، وذلك بعد نشر أخبار عن زيارة قام بها إلى تشاد.





ونقلت قناة "فرانس 24" الفرنسية، عن مصادر مقربة من ماكرون،: "ليس لدينا أبداً وسطاء في العلاقات التي نقيمها مع رؤساء الدول الإفريقية، إذا أعطى رئيس الجمهورية تفويضاً؛ فيكون ذلك لوزير خارجيته أو خليته الدبلوماسية".





وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية، نقلت عن مصادر أن "بينالا" أجرى زيارة قصيرة، مطلع ديسمبر الجاري، إلى انجمينا، وكان برفقته 6 أشخاص، في طائرة خاصة، وسددوا التكاليف ببطاقة ائتمانية.



