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أخبار العالم

إندونيسيا تحذر من موجة تسونامي جديدة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
حذرت السلطات الإندونيسية اليوم، الأربعاء، من موجة تسونامي جديدة تضرب البلاد، مناشدة المواطنين ضرورة الابتعاد بصورة كبيرة عن الشواطئ، بالأخص في جزيرتي جاوة وسومطرة.

وقالت السلطات الإندونيسية في بيان لها إن بركان "آنكا كركاتو" مستمر في الثوران، ما يجعل أن هناك موجة تسونامي قوية قد تكون قادمة في الطريق.

وتعرضت إندونيسيا قبل أيام لموجة تسونامي عاتية أودت بحياة 420 شخصا نهاية الأسبوع الماضي.

وتتعرض إندونيسيا لزلازل مدمرة تؤدي إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة، ويتبع تلك الزلازل موجات بحرية عاتية (تسونامي) تؤدي إلى تدمير المناطق التي تصل إليها على شواطئ البلاد.

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