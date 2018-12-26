مستقبل وطن بالبحيرة ينظم حملة تنظيف وتجميل مركز المحمودية

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة البحيرة، حملة لتطوير وتنظيف وتجميل شوارع المحافظة؛ تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بتجميل وتطوير الميادين بالمدن والقرى في إطار الدور الاجتماعي والخدمي للمواطنين والأحزاب.





وقامت أمانة الحزب بمركز المحمودية، بإزالة القمامة أمام المستشفى العام والإدارة الصحية والإسعاف ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وشارع زهران، أمام معصرة البربرى وأمام صيدلية الدكتورة ليلى أبو العطا ووهبة الخولي.



