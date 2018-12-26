ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مستقبل وطن بالبحيرة ينظم حملة تنظيف وتجميل مركز المحمودية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:02 م
صدى البلد
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة البحيرة، حملة لتطوير وتنظيف وتجميل شوارع المحافظة؛ تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بتجميل وتطوير الميادين بالمدن والقرى في إطار الدور الاجتماعي والخدمي للمواطنين والأحزاب.

وقامت أمانة الحزب بمركز المحمودية، بإزالة القمامة أمام المستشفى العام والإدارة الصحية والإسعاف ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وشارع زهران، أمام معصرة البربرى وأمام صيدلية الدكتورة ليلى أبو العطا ووهبة الخولي.

وشارك في الحملة قيادات الحزب بالمركز وشباب الحزب بالمراكز والقرى المختلفة وتم رفع أطنان من القمامة من الأماكن المذكورة.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يقود ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد بـ البريميرليج

السيسي لـ المستثمرين عن مديونية الحديقة الدولية: يا تجيبوا الـ400 مليون يا إما نلغيها.. فيديو

القبض على محام وسكرتير نيابة يحملان 18 ألف قرص مخدر في السويس

في أجرأ حوار لها بعد الثورة| فرخندة حسن: مبارك كان يريد التنحي منذ 2005.. وتوريث جمال لم يكن في نيته.. سوزان لم تنخرط في السياسة.. مبارك لم يخسر بعد الثورة وتعرض للظلم

القوات المسلحة تطلق باقة خدمات جديدة خاصة بالتجنيد عبر المركز الإلكتروني .. فيديو

محاكمة عاجلة لمذيع صوت العرب بسبب نوال الزغبي وعمرو دياب ورامي صبري

القبض على شقيق القيادى الإخوانى حسن مالك في مطار القاهرة

المحكمة تتيح الفرصة لمبارك بعدم الإجابة إلا بعد الحصول على إذن القوات المسلحة .. فيديو

مبارك يدلي بمعلومات عن قضية التسلل للحدود الشرقية المصرية .. فيديو

فيديوجراف| رسائل السيسي للمصريين من افتتاح بشاير الخير 2

السيسي لأصحاب الإيجار القديم: استباحة فلوس الناس حرام.. فيديو

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

راغب علامة يشعل حفله بالكريسماس.. صور

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

فيديو

تعرف على سر 369 .. رقم أطلقته ألفت عمر على ماركة مجوهرات..فيديو
محمود العسيلى يطرح كليب أغنية وجع الهوى .. فيديو
فيديوجراف| رسائل السيسي للمصريين من افتتاح بشاير الخير 2
شاهد.. طالبة تبهر المصريين بقيادة جرار زراعي باليومية
إعلامية تكشف عن وصيتها بعد وفاتها على الهواء ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟