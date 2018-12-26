نادر عياد يكشف عن أعداد قوة النقل السياحية في مصر

قال نادر عياد رئيس لجنة النقل السياحة بغرفة الشركات السياحية أن أخر دراسة حول طاقة النقل السياحى فى مصر التى أجريت عن الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٩ أكدت أنه لدينا ٤٦٧ أتوبيسا و٥٠١ مينى باص و٣٢٢٦ ميكروباص سياحى بإجمالي ٣٩ ألف مقعد.





وأضاف "عياد" خلال لقاء اليوم مع محررى الملف السياحى بأحد فنادق القاهرة إلى أن لجنة النقل السياحة عقدت اجتماعا مع لجنة السياحة والطيران مجلس النواب لبحث تعديل القانون والسماح الشركات باستيراد سيارات من موديلات سابقة عن سنة الصنع بأكثر من عامين شريطة أن تكون حديثة.





وكشف "عياد" أن لجنة السياحة والطيران بالمجلس أوضحت للغرفة أن مصر تستقبل نحو ٨ ملايين سائح وهى بطاقة ٤٦٩٥ مركبة بينما حال عودة الحركة السياحية إلى ما كانت عليه فى ٢٠١٠ ستحتاج نحو ١٧٠٠ مركبة سياحية أخرى.



