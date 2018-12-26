مصطفى الفقي: الرئيس السادات يحتاج إلى رد اعتبار جماهيري

قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، إن الغرب يتعجب من قلة مظاهر الاحتفال بالزعيم الراحل محمد أنور السادات، والذي استطاع بحكمة وذكاء استراتيجي رفع راية بلاده على سيناء وتحقيق النصر للشعب المصري والعربي، حيث تكون الاحتفالات الخاصة بزكاة مجرد فئات نخبوية من السياسيين والمثقفين.



وأوضح الفقي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن كاريزما الرئيس الراحل محمد أنور السادات كانت نخبوية بشكل كبير وخصوصا من الذين كانوا ناقمين على سياسات عبد الناصر ووجدوا السادات مخرجا من تلك الأفكار.



وأشار، إلي أن السادات في حاجة لرد إعتبار جماهيري، حيث أنه لم يدرس كما يجب، لافتا إلي أن تاريخ أنور السادات قبل الثورة كان عريضا للغاية ويحتاج للكثير من تسليط الضوء.



وتابع، أن هناك الكثيرين الذين يريدون تلفيق التهم والخيانة للسادات، مؤكدا أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان وطنيا مخلصا لم يخن بلده او يتآمر عليها في اي من الأيام.