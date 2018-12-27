شاهد.. تريزيجيه يفاجئ والدته في حفل زفافه

قام اللاعب محمود تريزيجيه المحترف الدولي في فريق قاسم باشا التركي، بتقبيل يد والدته احتراما وتقديرا لها وسط الحضور، وذلك خلال حفل زفافه اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس.



واحتفل محمود تريزيجيه المحترف المصري الدولي في فريق قاسم باشا التركي بزفافه اليوم، بأحد فنادق التجمع الخامس.



وحرص عدد من نجوم الأهلي والرياضة بشكل عام على حضور عقد قران تريزيجيه لتقديم التهنئة للاعب بعد دخول القفص الذهبي.



وأحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف كابتن محمود حسن "تريزيجيه" لاعب نادي قاسم باشا بتركيا ونجم منتخب مصر على "روان" وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة والفن.



وحرص حماقي في بداية فقرته علي تهنئة العروسين وأعرب عن احترامه لتريزيجيه باعتباره نموذجا للشباب رياضيا وأخلاقيا .. ثم اشعل وصلات الرقص المتتالية العروسين وأصدقاء العريس من نجوم الرياضة والفن بالعديد من أغانيه الشهيرة.