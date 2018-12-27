وزير التعليم : مصروفات مدارسنا الحكومية متواضعة جدا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصروفات المدارس الحكومية في مصر متواضعة جدا ، مشيرا إلى أنها في حدود 50 أو 60 جنيها فقط لا غير في السنة.



وقال الوزير في تصريحات له عبر جروب المعلمون أولا عبر تطبيق واتس اب ، أن هذه المصروفات البسيطة هي المصدر التمويلي الوحيد التي يتم من خلاله الصرف على أنشطة الوزارة وأعمال الصيانة والمعامل وتجهيزات المدارس.



وأضاف الوزير قائلا: لذلك يجب على جميع أولياء الأمور ألا يتأخروا في دفع هذه المصروفات، لأنها تعتبر الآن ثمنا زهيدا لا يذكر مقابل نظام تعليم أصبح في مستوى التعليم الدولي.





