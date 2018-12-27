وزير التعليم : مصروفات مدارسنا الحكومية متواضعة جدا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصروفات المدارس الحكومية في مصر متواضعة جدا ، مشيرا إلى أنها في حدود 50 أو 60 جنيها فقط لا غير في السنة.
وقال الوزير في تصريحات له عبر جروب المعلمون أولا عبر تطبيق واتس اب ، أن هذه المصروفات البسيطة هي المصدر التمويلي الوحيد التي يتم من خلاله الصرف على أنشطة الوزارة وأعمال الصيانة والمعامل وتجهيزات المدارس.
وأضاف الوزير قائلا: لذلك يجب على جميع أولياء الأمور ألا يتأخروا في دفع هذه المصروفات، لأنها تعتبر الآن ثمنا زهيدا لا يذكر مقابل نظام تعليم أصبح في مستوى التعليم الدولي.
وقال الوزير في تصريحات له عبر جروب المعلمون أولا عبر تطبيق واتس اب ، أن هذه المصروفات البسيطة هي المصدر التمويلي الوحيد التي يتم من خلاله الصرف على أنشطة الوزارة وأعمال الصيانة والمعامل وتجهيزات المدارس.
وأضاف الوزير قائلا: لذلك يجب على جميع أولياء الأمور ألا يتأخروا في دفع هذه المصروفات، لأنها تعتبر الآن ثمنا زهيدا لا يذكر مقابل نظام تعليم أصبح في مستوى التعليم الدولي.