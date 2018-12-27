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أخبار البلد

الخرطوم تستضيف اجتماعا رباعيا لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:55 ص
صدى البلد
محمد وديع
يتوجه سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة اليوم الخميس، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة في الاجتماع الرباعي الثاني على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المنتظر أن تشهد الزيارة أيضا عقد اجتماع ثنائي بين وزيري خارجية البلدين، مشيرا إلى أن تلك الاجتماعات تأتي في إطار التواصل الدائم بين الجانبين على جميع المستويات، وفي ضوء توجيهات قيادتي البلدين نحو دعم العلاقات الثنائية وتطويرها في كل المجالات.

ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن الاجتماعات سوف تتناول جميع جوانب التعاون المشترك بين البلدين، ومتابعة تنفيذ نتائج اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة فى العاصمة السودانية الخرطوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير في أكتوبر 2018، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لآفاق أرحب بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين الشقيقين.

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