ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد رمضان يرد على بشرى بالأرقام.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:32 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يرد فيه بطريقة غير مباشرة على فيديو كليب "كوبرا" الذى قدمته الفنانة بشرى وانتقدت فيه رمضان بسبب أغانيه الاخيرة.

واحتوى الفيديو الذى نشره رمضان على أكثر الاغانى مشاهدة على اليوتيوب فى عام 2018 وضمت أغانية الأربعة وعلق قائلا : " الحمد لله عندي ٤ أغاني في توب الأغاني المصرية الأكثر مشاهدة على يوتيوب في ٢٠١٨ الفضل لربنا ثم لجمهوري الغالي .. ثقة في الله نجاح.

يذكر ان محمد رمضان يقوم حاليا بالتحضير الى مسلسله الجديد الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان 2019.

ترشيحاتنا

المقاصة يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدورى الممتاز

وفاة مجاهد توفيق الجندي مؤرخ الأزهر.. وتشييع جنازته ظهر اليوم

لأول مرة .. ترامب يكشف عن سبب خوفه على ميلانيا

دراسة: المشروعات القومية حققت مردودا إيجابيا بعيدا عن البروباجندا الإعلامية

إندونيسيا تغير مسارات جميع الرحلات الجوية خوفاً من البركان

إصابة لاعب وسط الإسماعيلي بقطع في الرباط الصليبي

وزير الكهرباء: قريبا شحن العدادات مسبوقة الدفع عن طريق المحمول

وليد بشكار من طالب فاشل إلى أشهر صانع عود: مش حرام ووش السعد علي.. فيديو

الطقس السيئ يضرب القليوبية.. انقطاع الكهرباء وارتباك في الحركة المرورية

محمد محمود يكشف نصيحة محمد صلاح قبل الانضمام إلى الأهلي

إغلاق ميناء وبوغاز البرلس لسوء الأحوال الجوية

عاصم الدسوقي يكشف سبب خروج اليهود من مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

تسلق الجبال .. سياحة جديدة بسانت كاترين تجذب الأجانب.. صور

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

فيديو

أشرف عبد الباقى يكشف سر حلاقة شعره زيرو .. فيديو
محمد رمضان يرد على بشرى بالأرقام.. فيديو
حكايات الملك فاروق مع صيد البط .. فيديو
وليد بشكار من طالب فاشل إلى أشهر صانع عود: مش حرام ووش السعد علي.. فيديو
تعرف على أسرار ومواعيد صيد البط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟