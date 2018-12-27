مهلة أسبوع للإدارة الهندسية بميت غمر لمعاينة المنازل الآيلة للسقوط

شدّد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة قيام الإدارة الهندسية بمركز ومدينة ميت غمر بالمرور الفوري على المنازل الآيلة للسقوط بمنطقة الأمير حماد العشوائية لمعاينتها وإصدار قرارات الإزالة.





وأعطى محافظ الدقهلية مهلة مدتها أسبوع واحد لعرض تقرير نهائي بالحالة النهائية لهذه المنازل التي تشكل خطورة على ساكنيها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء للحفاظ على حياة المواطنين الذين قد لا يشعرون بخطورة الحياة في منازل آيلة للسقوط.



