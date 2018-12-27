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محافظات

مهلة أسبوع للإدارة الهندسية بميت غمر لمعاينة المنازل الآيلة للسقوط

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:06 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
شدّد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة قيام الإدارة الهندسية بمركز ومدينة ميت غمر بالمرور الفوري على المنازل الآيلة للسقوط بمنطقة الأمير حماد العشوائية لمعاينتها وإصدار قرارات الإزالة. 

وأعطى محافظ الدقهلية مهلة مدتها أسبوع واحد لعرض تقرير نهائي بالحالة النهائية لهذه المنازل التي تشكل خطورة على ساكنيها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء للحفاظ على حياة المواطنين الذين قد لا يشعرون بخطورة الحياة في منازل آيلة للسقوط.

وأضاف خلال اجتماعه بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أننا يجب أن نضع تصورا واقعيا لتطوير المنطقة التي تضم 86 منزلا و20 مبنى غير سكني تطويرا شاملا بالاتفاق مع هيئة الأوقاف المالكة للأرض وصندوق تطوير العشوائيات.

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