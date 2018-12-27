وزارة الداخلية تستقبل وفد الإذاعيين الأفارقة

نظَّم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، زيارة للمتدربين الإذاعيين الأفارقة لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة.





واستقبل اللواء خالد فوزي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، وفد الإعلاميين الأفارقة المشاركين في الدورة التدريبية الأساسية الرابعة والثلاثين للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالفرنسية بمقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية.





ورحّب اللواء خالد فوزي بالدارسين الأفارقة معربا عن سعادته بالتعاون الدائم بين مصر وإخواننا وأشقائنا من الدول الإفريقية وخاصة على مستوى وزارة الداخلية التي تحرص كل الحرص لتقديم كل الدعم والتعاون للزملاء الأفارقة في كل المجالات الأمنية، وكذلك الاستفادة من تجارب وخبرات الزملاء من كافة أنحاء القارة الإفريقية.





وأشار مساعد وزير الداخلية إلى تنفيذ قطاع الإعلام والعلاقات للسياسة الإعلامية الخاصة بوزارة الداخلية على مستوى مصر والإعلام العالمي، موضحا دور القطاع في إظهار جهود وزارة الداخلية وضباطها للرأي العام في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار ومكافحة الجريمة الجنائية عن طريق ضبط الجرائم ومرتكبيها والمجهود الذي يتم بذله في القبض عليهم، وكذلك دور القطاع في التواصل المجتمعي الذي يعد دورا مهما للغاية فدور الشرطة لا يقتصر فقط على حماية المواطن ولكن يمتد لتقديم المساعدة في كافة المجالات.





واختتم الإعلاميون الأفارقة زيارتهم لقطاع الإعلام والعلاقات بوزراة الداخلية بجولة تفقدوا خلالها التقنيات المستحدثة في مجالات التصوير والمونتاج وإنتاج البرامج الإعلامية والنشرات الأمنية، فضلًا عن تفقد استديوهات التصوير واستديوهات الأغاني والتسجيل الصوتي المتطورة التي تم إنشائها حديثًا بالقطاع بهدف تطوير الرسالة الإعلامية وإبراز الجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية، كما تفقد أيضا قسم متابعة الإنتاج الإعلامي والذي يقوم بمتابعة القنوات الإخبارية والبرامج السياسية على مدار 24 ساعة ورصد كل ما يتعلق بالأمن وشكاوى المواطنين.





كما استقبل اللواء د. أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، وفد الإعلاميين الأفارقة بحضور اللواء د. محمود الجمسي نائب رئيس الأكاديمية واللواء حاتم فتحي مدير مركز بحوث الشرطة وذلك في إطار تعاون وزارة الداخلية مع المجلس في مجال الإعلام الأمني.





ورحّب مساعد وزير الداخلية بالدارسين ناقلا لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تؤكد على عمق الروابط الوثيقة بين شعوب القارة الواحدة والمصير الواحد ثم قام بإعطاء نبذة عن أكاديمية الشرطة التي تضم خمسة كيانات مختلفة وهي كلية الشرطة وكلية التدريب والتنمية وكلية الدراسات العليا والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومركز البحوث والذي يعد الجهة العلمية المسئولة في وزارة الداخلية عن الدراسة لتطوير العمل الأمني ويعمل مركز البحوث على عقد دورات تدريبية في كافة مناحي العمل الأمني للقارة الإفريقية بالاشتراك مع الوكالة المصرية للشراكة بوزارة الخارجية.





وخلال زيارتهم لأكاديمية الشرطة، اطلع الوفد على أساليب التدريب المتطورة التي يوفرها قطاع التدريب الأمني الدولي بمركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة في شتى مجالات العمل الأمني باللغتين الإنجليزية والفرنسية حيث التقوا بعدد من كوادر الشرطة الأفارقة الذين يحضرون دورات تدريبية متخصصة في النواحي الأمنية المختلفة.





وشاهد الدارسون عرض فيلم تسجيلي عن نشأة الأكاديمية وتطورها ثم قاموا بعمل جولة ميدانية تضمنت كيانات الأكاديمية ومنشآتها التعليمية، وكذلك مناطق التدريب المختلفة للوقوف على أحدث البرامج والأساليب التي تطبقها أكاديمية الشرطة في مجالات التدريب العملي على مواجهة الجريمة وأساليب حفظ الأمن.





وأشاد المتدربون بأساليب التدريب المتطورة التي يتمتع بها طلبة كلية الشرطة ، كما أبدوا إعجابهم بالعروض الخاصة بكلاب الأمن والحراسة التي شاهدوها خلال الزيارة.



