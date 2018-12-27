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فن

صلاح عبد الله يودع عام 2018 بهذه الكلمات المؤثرة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:34 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان صلاح عبد الله تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يودع فيه عام 2018 بكلمات مؤثرة.

وقال صلاح : "٢٠١٨بتقولكم:بطلوا إفترا ونفسنة،وهري طول السنة،وإفتكروا إن كان فيا أنا حاجات حلوة كتير،إعملوها صحبة ورد .. وإستقبلوا بيها العام الجديد وغنوله هل من مزيد ياسعيد.. ياسعيد بإذن الله".

يذكر ان صلاح يقوم حاليا بالتحصير الى مسلسل "هوجان" والذى يقوم ببطولته مع محمد امام ومريم اوزرلى واخراج شيرين عادل.

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