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برعاية حزب الوفد.. الصلح بين أكبر عائلات محافظة القليوبية.. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:16 م
الصلح بين أكبر عائلات
الصلح بين أكبر عائلات محافظة القليوبية
معتز الخصوصى
نجح حزب الوفد، فى إتمام الصلح بين عائلتين من أكبر عائلات محافظة القليوبية وهما عائلة أبوزيد وعائلة سلطوح، بعد أزمات ومشاكل مستمرة نتج عنها وفاة أحد الأشخاص، وتم الإتفاق على عقد الصلح بعد تدخل كبار أهل البلد بمنطقة سرياقوس.

وتولى النائب محمد مدينة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ونائب دائرة الخانكة والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الوفد بالقليوبية بمباركة ودعم من المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، وبحضور الحاج محمد طه الدرندلى عمدة قرية المنية ولطفى ابو سمحان من أعيان عرب العبايده محاولات الصلح بين الطرفين ونجحا في الصلح بمساعدة كبار الحكماء من أهل البلد وكبار القيادات الأمنية بين الطرفين وعلى رأسهم اللواء علاء فاروق رئيس مباحث القليوبية.

وساد الود والسلام جلسة الصلح التي كان بها حضورًا كثيفًا من كبار الشخصيات السياسية والتنفيذية بمحافظة القليوبية وشهدت مراسم الصلح تواجد أمني على أعلى مستوى لتأمين مراسم جلسة الصلح بين العائلتين وكان لحزب الوفد الدور الأكبر في إنهاء الخلاف بين الطرفين وهو دور في أدوار الحزب الإنساني بجانب دوره السياسي الذي يقدمه من خلال مبادرة "الوفد مع الناس".
برعاية حزب الوفد.. الصلح بين أكبر عائلات محافظة القليوبية.. صور
برعاية حزب الوفد.. الصلح بين أكبر عائلات محافظة القليوبية.. صور
برعاية حزب الوفد.. الصلح بين أكبر عائلات محافظة القليوبية.. صور

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