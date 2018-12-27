مطاردة مرعبة في عرض البحر بين الشرطة وتجار مخدرات بدعم طائرات الهليكوبتر

نشرت صحيفة ديلي ميل لقطات مذهلة لعملية مطاردة لتجار مخدرات وسط المياه، وهي المطاردة التي اعتبرتها الصحيفة مطاردة على طريقة أفلام سينما هوليوود.



وطاردت الشرطة الإسبانية عصابة لتهريب مخدرات في البحر على متن قوارب صغيرة ، بدعم من طائرات الهليكوبتر.



وفوجئ تجار المخدرات بأن شرطة السواحل تطاردهم قرب شاطئ كوستا ديل سول، وذلك بناء على مخابرة من قبل أحد أفراد العصابة الذي تعاون مع الشرطة.



وواصل قارب شرطة السواحل ملاحقة قارب المهربين، واصطدم به، لينجح أفراد شرطة السواحل في اعتقال المهربين.



