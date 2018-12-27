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الإسكان: نصيب الفرد من المياه في مصر يتخطى ضعف نظيره بأوروبا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:01 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المهندس طارق الرفاعي، مساعد وزير الإسكان لشئون المرافق، إن النصيب اليومي للمصريين من المياه يتعدى ضعف الفرد في أوروبا، موضحا أن نصيب الفرد يبلغ 160 لتر في اليوم فيما يتراوح في أوروبا ما بين 80 إلى 100 لتر، مؤكدا أن مياه نهر النيل صالحة للشرب 100%.

وأضاف الرفاعي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مصر تمتلك 2700 محطة مياه في مختلف محافظات الجمهورية، فيما يصل الفاقد في مصر من حصة الفرد 30% عكس أوروبا.

وتابع، أن مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ينقسم إلى قطاعين الأول مياه الشرب والثاني الصرف الصحي، موضحا أنه منذ عام 1982 حتى 2018 تم تنفيذ مشروعات بطاقة 28 مليون لتر مكعب في اليوم أي بما يعادل 900 مليون لتر مكعب سنويا.

وأشار وزير الإسكان لشئون المرافق، إلي أن مياه الشرب تعتمد على ثلاثة بدائل مياه نهر النيل والمياه الجوفية ومحطات التحلية.

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