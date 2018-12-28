شريف العريان: مصر تستعد لكسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية في منافسات طوكيو 2020.. فيديو

قال المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسى الحديث، إن اللجنة تسير في الطريق الصحيح بهدف كسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية التي تحققت في منافسات البرازيل 2016 وذلك خلال منافسات دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة في طوكيو 2020.



وأضاف العريان، خلال لقائه مع الإعلامي زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عام 2018 كانت ناجحة جدا على صعيد الرياضات الفردية بكل المقاييس.



وأوضح سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسى الحديث أن مصر خاضت منافسات دورة الألعاب الإفريقية للشباب في الجزائر وحققت رقم قياسي تاريخي برصيد 199 ميدالية متنوعة، واحتلت مصر المركز الأول ثم الجزائر في المركز الثاني في المنافسات الإفريقية.



وتابع المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسى الحديث، أن مصر شاركت في دورة ألعاب البحر الأحمر في إسبانيا وحققت فيها بعثة الفراعنة انجازا كبيرا، ثم المشاركة في دورة الأوليمبية للشباب في الأرجنتين في أكتوبر الماضي التي حقق فيها المنتخب المركز 22 أوليمبي من أصل 206 دولة مشاركة بواقع 12 ميدالية أوليمبية، 3 ذهب و 2 فضة و 7 ميداليات برونزية.



