ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

توقفي عن نطق هذه العبارات أمام طفلك أثناء تناول الوجبات

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
هناك العديد من العبارات التي تقولها الأمهات من قديم الأزل و تتوارثها الأجيال بهدف تشجيع الأطفال على تناول وجباتهم، وتقول صفاء حافظ احمد وأخصائي نفسي اكلينيكي والمعالج النفسي والسلوكي أن بعض الكلمات يكون لها أثر عكسي ويفضل تجنبها، تعرفي عليها فيما يلي:

"خلص طبقك علشان يدعي لك"
هناك الكثير من العبارات التي تقولها الأمهات لتشجيع الطفل على إنهاء طبقه ومنها: "امسح طبقك (أي أفرغه) لأحبك" أو "خلَص أكلك حتى لا يجري ورائك يوم القيامة" أو "خلّص طبقك علشان يدعيلك"، وربما يضغط الطفل على نفسه لإنهاء طعامه رغبةً في إرضائك.

وبغض النظر عما يحمله هذا الأسلوب من ابتزاز عاطفي لطفلك، فإن هذه العبارات تعلّم الطفل أن يأكل ما يزيد عن حاجته، أي إنه يتوقف عن الطعام مع إنهاء الطبق بدلًا من التوقف بمجرد إحساسه بالشبع، وهو الأمر الذي قد لا يتخلص منه بسهولة مستقبلًا.

"كُل الخضروات لتحصل على الحلوى"
بالتأكيد كل أم ترغب في أن يتناول أطفالها وجبات صحية تساعد على نموهم دون غيرها، وتستخدم كل أسلوب ممكن لإقناعهم بذلك.

لكن مثل هذه العبارات تجعل الأطفال يقسمون الطعام إلى نوعين: طعام لا يحبونه ولكنهم مرغمون على تناوله وطعام يحبونه لكنهم لن يحصلوا عليه إلا بقبول هذه المساومة، ونحن بطبيعتنا كبشر نكره كل ما يفرض علينا، لذا لا ترسخي في طفلك كراهية الطعام الصحي وهو لا يزال في سن صغيرة. على العكس، يمكنك اللجوء إلى وصفات مبتكرة لذيذة تعتمد على الخضروات وغيرها من المكونات الصحية لتنقعي طفلك باشتهائها وتناولها.

"لم لا تأكل مثل أخيك أو أختك"
نعرف تمامًا كم يكون الأمر مهلكًا لك خصوصًا إذا لديك أكثر من طفل، فيدفعك ضيق صدرك إلى هذه المقارنة كمحاولة للتشجيع. لكن في الحقيقة هذا قد يولد الشعور بالغيرة تجاه أخيه أو أخته، لأنه يشعر أن أخيه أفضل منه في شيء ما وهو ما قد يشعرهم بالإحباط والابتعاد عن الطعام أو يدفعهم إلى تناول الطعام رغمًا عنهم ورغم شعورهم بالشبع، وهو الأمر الذي يؤذيهم كذلك.

"أنت لا يُعجبك العجب"
لا بد أن تؤمني بحق صغيرك في الاختيار وليس بالضرورة أن يقبل كل ما تفرضينه عليه والا يصبح شخص صعب الاختيار ولا يعجبه العجب. وتكرار مثل هذا العبارات والتشبيهات أمامه، قد يدفعه إلى تصديقها والاعتقاد بأنه شخص لا يعجبه الطعام، فيترسخ لديه شعورًا بأنه يكره الطعام ولا يشتهيه.

"أعلم أنك لن تحب هذا الطبق"
الاعتقاد المسبق بأن طفلك قد يحب طبق ما ويكره آخر من أكثر الأشياء التي لا بد من تجنبها، حتى لو كان هذا الاعتقاد مبني على تجارب مشابهة. امنحي طفلك حق الاختيار والتجربة، ومن ثم يقرر بنفسه ما إذا يعجبه هذا الطبق أو لا يروق له، وإذا كان لديك شك إنه لن يروق له طبق ما، حضري أكثر من صنف بمكونات غذائية مختلفة، ودعيه يختار من بينها دون أي تدخل منكِ.

ترشيحاتنا

البنك المركزي يكشف أسباب زيادة السيولة المحلية

خبراء يطلقون مبادرة مصر دولة بحرية بهدف زيادة الدخل القومي

شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا

انضمام ناشئ الاهلي السابق ولاعب الدوري الهولندي إلى الاتحاد السكندري

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

سميرة سعيد تطرح أغنية جديدة بمناسبة العام الجديد

عقيد جيش إسرائيلي درزي يدعو طائفته إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة

اعترافات المتهمين بخطف وقتل سمسار أبو النمرس

لهذا السبب.. تناول السبانخ عصير بدلا من طبخها

البجعات الروسية تقلق أمريكا.. موسكو تدرس إنشاء قاعدة جوية في الكاريبي

أحمد حسن: بيراميدز يحلم بلقب الكأس أو الدوري ويبحث عن صفقتين.. فيديو

هاني حتحوت يكشف مثله الأعلى في الوسط الإعلامي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا
شريف العريان: اتحاد كرة القدم غني ولا يحصل على دعم من الدولة.. فيديو
نادر شوقي: رمضان صبحي في استراحة و 24 ساعة تحدد مصير انتقاله للأهلي.. فيديو
نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو
شريف العريان: مصر تستعد لكسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية في منافسات طوكيو 2020.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟