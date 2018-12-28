توقفي عن نطق هذه العبارات أمام طفلك أثناء تناول الوجبات

هناك العديد من العبارات التي تقولها الأمهات من قديم الأزل و تتوارثها الأجيال بهدف تشجيع الأطفال على تناول وجباتهم، وتقول صفاء حافظ احمد وأخصائي نفسي اكلينيكي والمعالج النفسي والسلوكي أن بعض الكلمات يكون لها أثر عكسي ويفضل تجنبها، تعرفي عليها فيما يلي:



"خلص طبقك علشان يدعي لك"

هناك الكثير من العبارات التي تقولها الأمهات لتشجيع الطفل على إنهاء طبقه ومنها: "امسح طبقك (أي أفرغه) لأحبك" أو "خلَص أكلك حتى لا يجري ورائك يوم القيامة" أو "خلّص طبقك علشان يدعيلك"، وربما يضغط الطفل على نفسه لإنهاء طعامه رغبةً في إرضائك.



وبغض النظر عما يحمله هذا الأسلوب من ابتزاز عاطفي لطفلك، فإن هذه العبارات تعلّم الطفل أن يأكل ما يزيد عن حاجته، أي إنه يتوقف عن الطعام مع إنهاء الطبق بدلًا من التوقف بمجرد إحساسه بالشبع، وهو الأمر الذي قد لا يتخلص منه بسهولة مستقبلًا.



"كُل الخضروات لتحصل على الحلوى"

بالتأكيد كل أم ترغب في أن يتناول أطفالها وجبات صحية تساعد على نموهم دون غيرها، وتستخدم كل أسلوب ممكن لإقناعهم بذلك.



لكن مثل هذه العبارات تجعل الأطفال يقسمون الطعام إلى نوعين: طعام لا يحبونه ولكنهم مرغمون على تناوله وطعام يحبونه لكنهم لن يحصلوا عليه إلا بقبول هذه المساومة، ونحن بطبيعتنا كبشر نكره كل ما يفرض علينا، لذا لا ترسخي في طفلك كراهية الطعام الصحي وهو لا يزال في سن صغيرة. على العكس، يمكنك اللجوء إلى وصفات مبتكرة لذيذة تعتمد على الخضروات وغيرها من المكونات الصحية لتنقعي طفلك باشتهائها وتناولها.



"لم لا تأكل مثل أخيك أو أختك"

نعرف تمامًا كم يكون الأمر مهلكًا لك خصوصًا إذا لديك أكثر من طفل، فيدفعك ضيق صدرك إلى هذه المقارنة كمحاولة للتشجيع. لكن في الحقيقة هذا قد يولد الشعور بالغيرة تجاه أخيه أو أخته، لأنه يشعر أن أخيه أفضل منه في شيء ما وهو ما قد يشعرهم بالإحباط والابتعاد عن الطعام أو يدفعهم إلى تناول الطعام رغمًا عنهم ورغم شعورهم بالشبع، وهو الأمر الذي يؤذيهم كذلك.



"أنت لا يُعجبك العجب"

لا بد أن تؤمني بحق صغيرك في الاختيار وليس بالضرورة أن يقبل كل ما تفرضينه عليه والا يصبح شخص صعب الاختيار ولا يعجبه العجب. وتكرار مثل هذا العبارات والتشبيهات أمامه، قد يدفعه إلى تصديقها والاعتقاد بأنه شخص لا يعجبه الطعام، فيترسخ لديه شعورًا بأنه يكره الطعام ولا يشتهيه.



"أعلم أنك لن تحب هذا الطبق"

الاعتقاد المسبق بأن طفلك قد يحب طبق ما ويكره آخر من أكثر الأشياء التي لا بد من تجنبها، حتى لو كان هذا الاعتقاد مبني على تجارب مشابهة. امنحي طفلك حق الاختيار والتجربة، ومن ثم يقرر بنفسه ما إذا يعجبه هذا الطبق أو لا يروق له، وإذا كان لديك شك إنه لن يروق له طبق ما، حضري أكثر من صنف بمكونات غذائية مختلفة، ودعيه يختار من بينها دون أي تدخل منكِ.



