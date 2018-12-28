وكيل رياضة الإسماعيلية: 1.5 مليون جنيه قيمة جوائز ماراثون زايد الخيري.. صور

انطلقت فعاليات ماراثون زايد الخيري في دورته الخامسة، صباح اليوم الجمعة، من محافظة الإسماعيلية .





وشهدت الفعاليات حضور لفيف من القيادات والشخصيات العامة على رأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة والفريق محمد بن هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، والدكتور على جمعة رئيس مؤسسة مصر الخير، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للماراثون من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية على رأسهم اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية.





وسيطر الحماس على المشاركين في الماراثون والبالغ عددهم نحو 15 ألف شاب وفتاة من مختلف المحافظات، وتخصص عوائد النسخة الخامسة من الماراثون لصالح مستشفى "شفاء الأورمان، والجذام" أحد المستشفيات التي تدعمها مؤسسة مصر الخير.





ويأتي الماراثون هذا العام؛ احتفاءً بالذكرى المئوية للشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان" الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة.





وقال سامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية: إن حجم الجوائز يبلغ 1.5 مليون جنيه لـ300 فائز.



