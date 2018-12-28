القوى العاملة: إنذار 195 منشأة خالفت السلامة والصحة المهنية بالقاهرة

قامت مديرية القوي العاملة بالقاهرة، بتنفيذ 8 حملات تفتيشية بمشاركة 33 مكاتبا للسلامة والصحة المهنية.



وأسفرت الحملات عن إنذار 195 منشأة تمثلت في الفنادق وقاعات الأفراح ، ومحطات تموين السيارات ، ومخازن موبيليا وأقمشة ، ومصانع وورش ، وكافيهات، ، حيث تم التوجيه الفني اللازم لهذه المنشآت باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية ، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المنشآت بإزالة المخالفات طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقرير بذلك عبر ، خالد المصري وكيل أول الوزارة مدير المديرية .

