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أخبار البلد

القوى العاملة: إنذار 195 منشأة خالفت السلامة والصحة المهنية بالقاهرة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 10:24 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
قامت مديرية القوي العاملة بالقاهرة، بتنفيذ 8 حملات تفتيشية بمشاركة 33 مكاتبا للسلامة والصحة المهنية.

وأسفرت الحملات عن إنذار 195 منشأة تمثلت في الفنادق وقاعات الأفراح ، ومحطات تموين السيارات ، ومخازن موبيليا وأقمشة ، ومصانع وورش ، وكافيهات، ، حيث تم التوجيه الفني اللازم لهذه المنشآت باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية ، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المنشآت بإزالة المخالفات طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003.
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقرير بذلك عبر ، خالد المصري وكيل أول الوزارة مدير المديرية .

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