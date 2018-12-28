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منوعات

الأطفال الذين يحدقون في شاشات الهواتف أكثر من 7 ساعات يعانون من 4 كوابيس

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
أحمد قطب
أطلق المعهد الوطني للصحة الأمريكي التابع لجامعة كاليفورنيا، ما وصفه بالتحذير الأخطر على الإطلاق، الذي يمكن أن يؤثر على صحة الأطفال.

وأشارت الدراسة الأمريكية، التي نشرتها صحيفة "الديلي تيليغراف" البريطانية، إلى أن الأطفال الذين يحدقون في شاشات الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية لأكثر من 7 ساعات في اليوم الواحد يواجهون مشاكل دماغية عديدة.

وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين يحدقون في شاشات الهواتف أكثر من 7 ساعات في اليوم، يعانون من هياكل دماغية مختلفة مقارنة بالطفل العادي.

وأشار المعهد الأمريكي إلى أن الدراسة كشفت أن الأطفال الذين يقضون فترات أطول على الإنترنت، يعانون من ترقق فش القشرة الدماغية قبل الأوان، وهي الطبقة الخارجية في الدماغ التي تعالج المعلومات الحسية.

وقالت الدكتورة جيا داولينغ الباحثة الرئيسية في الدراسة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بمرور الوقت بات ظهور النتائج واضحا للجميع".

وأوضحت أن قضاء الطفل من بين 2 إلى 7 ساعات يعرضه إلى واحد من 4 أعراض كابوسية للأطفال:

1- ترقيق قشرة الدماغ

2- ذاكرة أسوأ

3- مهارات لغوية أضعف

4- قدرة أقل على التركيز.

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