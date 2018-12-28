الكرملين يرحب بعودة مناطق كردية إلى سيادة الحكومة السورية

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن الكرملين رحب بعودة مناطق كردية إلى سيادة الحكومة السورية، بعد إعلان الجيش السوري دخول قواته إلى بلدة منبج ورفع العلم السوري عليها.



وقالت القيادة العامة للجيش السوري في بيان صادر عنها اليوم: "انطلاقًا من الالتزام الكامل للجيش والقوات المسلحة بتحمل مسؤولياته الوطنية في فرض سيادة الدولة على كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية واستجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها".



وأضاف البيان: "تأكيدًا على أهمية تضافر جهود جميع أبناء الوطن في صون السيادة الوطنية تجدد إصرارها على سحق الإرهاب ودحر كل الغزاة والمحتلين عن تراب سورية الطاهر وتضمن القوات المسلحة السورية الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم الموجودين في المنطقة".