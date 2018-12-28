ضبط 595 مخالفة مرورية متنوعة في حملة بأسوان

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مرورية، أسفرت عن ضبط 595 مخالفة متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



وخلال الحملة تم ضبط سائقين لتعاطيهم مواد وأقراص مخدرة ، بجانب سيارة بدون ترخيص ، إلى جانب تحرير 134 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 81 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش وسحب 87 ترخيصًا حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 190 مخالفة متنوعة.



وتأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين في جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.



