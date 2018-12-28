إقبال ضعيف على عمومية المصري

شهدت الساعات الأولى من الجمعية العمومية الخاصة بالنادي المصري إقبالا ضعيفا من جانب أعضاء الجمعية العمومية التي تقام اليوم الجمعة وفقا للائحة النظام الأساسى للنادى رقم 76 لسنة 2017.





ويتضمن جدول الأعمال عددا من الموضوعات، أبرزها التصديق على المحضر السابق، شغل منصبين عدد 2 ( نائب رئيس + عضو مجلس إدارة فوق السن) لاستكمال مجلس إدارة عن الفترة من 2021/2017م.





ويتنافس 4 مرشحين على منصب نائب رئيس المجلس وهم معتز عوض عوض مشكاك ، محمد عبد الفتاح توفيق ، وائل السيد محمد حليقة ، محمد علي محمد حسان ، فيما تقدم كل من عبده عبد الحليم ابراهيم وحسام أحمد القشاوي وعلى فكرى المناوى على منصب العضوية ليصبح اجمالي عدد المرشحين على منصب العضوية ثلاثة مرشحين.



