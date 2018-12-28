انهيار أجزاء من عقار قديم غربي الإسكندرية

شهد شارع ابن طولون بحي غرب الإسكندرية، منذ قليل، انهيار أجزاء من عقار قديم دون حدوث إصابات، فيما قرر الحي إخلاءه.



وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا بانهيار أسقف العقار رقم 21 شارع ابن طولون أمام مستشفى الجلدية، وانتقلت قوات الحماية المدنية وعدد من القيادات بالحي إلى موقع الحادث.



وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابقين وانهيار سقف حجرة بالطابق الأول علوي، ووجود هبوط بالأرضيات وشروخ بالحوائط وتلف بالسلم ووسائل الصرف الصحي، دون حدوث إصابات.



وقرر مهندسو الحي الإخلاء الفوري للسكان دون منقولات مع تحملهم المسئولية المدنية والجنائية حيال عدم التنفيذ وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.