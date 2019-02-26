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محافظات

رفع 38 طن قمامة و185 حالة إشغال طريق بحملة بالبحيرة.. صور

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:50 م
رفع 38 طن قمامة
رفع 38 طن قمامة
جمالات الدمنهورى
تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة حملاتها لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة للقضاء على العشوائيات والاختناقات المرورية في إطار خطة المحافظة، للارتقاء بمنظومة النظافة ولإعادة الانضباط في الشوارع وتكثيف حملات النظافة والتجميل بجميع الميادين والشوارع والطرق الرئيسية والفرعية.

شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة لإزالة كافة الإشغالات بشوارع المدينة أسفرت عن رفع ١٨٥ إشغالا من شوارع الحدادين وصلاح سالم والسويقة وعرابي و تنوعت الإشغالات ما بين " كراسي مقاهي، تند قماش، بلاستيك، لوحات إعلانية، وموازين وخزانات.

وفى كوم حمادة تمكنت الوحدة المحلية لقرية واقد بمتابعة أعمال النظافة بقرى الوحدة المحلية بواقد، ومتابعة خط سير الجرارات وتم رفع  12 طنا من القمامة بمعدات الوحدة المحلية.

وفي ذات السياق قامت الوحدات المحلية بالقرى التابعة لمركز  ومدينة كفر الدوار بأعمال نظافة نظافة موسعة بنطاق القطاعين الأول والثالث بالمدينة من خلال جهاز النظافة بالوحدة وبالتنسيق مع إدارة البيئة وقسم المتنزهات وأسفرت عن رفع  ٢٦ طن قمامة، بجانب أعمال كسح المياه التي قامت بها الوحدة بعزب صيدناوى، والطويلة.

كما تم رفع تجمعات القمامة بمناطق: "وسط البلد، المراكبية، ونظير" بالإضافة إلى تقليم الأشجار بشارع الجيش ومنطقة الحدائق، فضلًا عن رفع تجمعات القمامة من مساكن الادكاوى.
رفع 38 طن قمامة و185 حالة إشغال طريق بحملة بالبحيرة.. صور
رفع 38 طن قمامة و185 حالة إشغال طريق بحملة بالبحيرة.. صور
رفع 38 طن قمامة و185 حالة إشغال طريق بحملة بالبحيرة.. صور
رفع 38 طن قمامة و185 حالة إشغال طريق بحملة بالبحيرة.. صور
رفع 38 طن قمامة و185 حالة إشغال طريق بحملة بالبحيرة.. صور
رفع 38 طن قمامة و185 حالة إشغال طريق بحملة بالبحيرة.. صور
رفع 38 طن قمامة و185 حالة إشغال طريق بحملة بالبحيرة.. صور

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