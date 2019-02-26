صدام بين أصالة وأنغام بسبب زوج الأخيرة.. أصل الحكاية

أصل الحكاية يعود إلى صلة قرابة تجمع الفنانة أصالة بزوجة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم المتزوج حديثا من الفنانة أنغام، عقب التعاون معها في ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا".
في أحد البرامج على قناة أبو ظبي الإماراتية مازحت شيرين عبد الوهاب الموزع أحمد إبراهيم في وجود أصالة قائلة "هتتجوزني امتى بقى" لترد عليها أصالة محتدة "أذبحك واذبحه.. دة زوجته قريبتي".
في أحد البرامج على قناة أبو ظبي الإماراتية مازحت شيرين عبد الوهاب الموزع أحمد إبراهيم في وجود أصالة قائلة "هتتجوزني امتى بقى" لترد عليها أصالة محتدة "أذبحك واذبحه.. دة زوجته قريبتي".
أصالة كتبت على حسابها بموقع تويتر "الفنّ إن لم ينقّ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإن لم يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه".
ومن تعليقات المتابعين بدا واضحا أن الكلام ينسحب على الفنانة أنغام، التي اعتبرت أصالة فعلتها نوعا من أنواع الغدر، حتى أن أصالة لم تعد لترد على أي من التعليقات التي أكدت أنها تقصد أنغام.
جدير بالذكر أن أنغام وأصالة جمعتهما صداقة قوية امتدت لأكثر من 15 عاما مع بداية الدخول في مجال الغناء، كما امتدت لـ علاقات أسرية حيث عُرف عن خالد ابن أصالة وعمر إبن أنغام علاقة الصداقة الوثيقة بينهما، قبل أن ينتهي كل شيء بسبب أحمد إبراهيم.