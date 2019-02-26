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أصل الحكاية

صدام بين أصالة وأنغام بسبب زوج الأخيرة.. أصل الحكاية

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 07:07 م
أصالة وأنغام
أصالة وأنغام
أحمد سالم
أصل الحكاية يعود إلى صلة قرابة تجمع الفنانة أصالة بزوجة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم المتزوج حديثا من الفنانة أنغام، عقب التعاون معها في ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا".

في أحد البرامج على قناة أبو ظبي الإماراتية مازحت شيرين عبد الوهاب الموزع أحمد إبراهيم في وجود أصالة قائلة "هتتجوزني امتى بقى" لترد عليها أصالة محتدة "أذبحك واذبحه.. دة زوجته قريبتي".

صدام بين أصالة وأنغام
وتتصل زوجة الموزع أحمد إبراهيم بقرابة للفنانة أصالة بصفتها نجلة أخت زوج أصالة "طارق العريان"، الأمر الذي دفع أصالة لإطلاق تغريدة مبهمة فُهمت ضمنيا أنها أرادت بها الهجوم على أنغام التي خطفت الموزع أحمد إبراهيم من زوجته.

أصالة كتبت على حسابها بموقع تويتر "الفنّ إن لم ينقّ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإن لم يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه".

ومن تعليقات المتابعين بدا واضحا أن الكلام ينسحب على الفنانة أنغام، التي اعتبرت أصالة فعلتها نوعا من أنواع الغدر، حتى أن أصالة لم تعد لترد على أي من التعليقات التي أكدت أنها تقصد أنغام.
صدام بين أصالة وأنغام
الكواليس حملت إثارة أكبر من ذلك، وربما كانت السبب في إقدام أصالة على كتابة هذه الرسالة المبهمة التي حملت ألفاظا قاسية مثل " دناءات الحياة - الظلم والغدر"، حيث أرسل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم إخطارا لزوجته الأولى ياسمين عيسى، قريبة أصالة، على يد محضر، ليخبرها بزواجه من الفنانة أنغام. 

جدير بالذكر أن أنغام وأصالة جمعتهما صداقة قوية امتدت لأكثر من 15 عاما مع بداية الدخول في مجال الغناء، كما امتدت لـ علاقات أسرية حيث عُرف عن خالد ابن أصالة وعمر إبن أنغام علاقة الصداقة الوثيقة بينهما، قبل أن ينتهي كل شيء بسبب أحمد إبراهيم.

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