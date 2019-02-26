صدام بين أصالة وأنغام بسبب زوج الأخيرة.. أصل الحكاية

أصل الحكاية يعود إلى صلة قرابة تجمع الفنانة أصالة بزوجة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم المتزوج حديثا من الفنانة أنغام، عقب التعاون معها في ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا".



في أحد البرامج على قناة أبو ظبي الإماراتية مازحت شيرين عبد الوهاب الموزع أحمد إبراهيم في وجود أصالة قائلة "هتتجوزني امتى بقى" لترد عليها أصالة محتدة "أذبحك واذبحه.. دة زوجته قريبتي".









أصالة كتبت على حسابها بموقع تويتر "الفنّ إن لم ينقّ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإن لم يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه".



ومن تعليقات المتابعين بدا واضحا أن الكلام ينسحب على الفنانة أنغام، التي اعتبرت أصالة فعلتها نوعا من أنواع الغدر، حتى أن أصالة لم تعد لترد على أي من التعليقات التي أكدت أنها تقصد أنغام.

وتتصل زوجة الموزع أحمد إبراهيم بقرابة للفنانة أصالة بصفتها نجلة أخت زوج أصالة "طارق العريان"، الأمر الذي دفع أصالة لإطلاق تغريدة مبهمة فُهمت ضمنيا أنها أرادت بها الهجوم على أنغام التي خطفت الموزع أحمد إبراهيم من زوجته.أصالة كتبت على حسابها بموقع تويتر "الفنّ إن لم ينقّ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإن لم يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه".ومن تعليقات المتابعين بدا واضحا أن الكلام ينسحب على الفنانة أنغام، التي اعتبرت أصالة فعلتها نوعا من أنواع الغدر، حتى أن أصالة لم تعد لترد على أي من التعليقات التي أكدت أنها تقصد أنغام.