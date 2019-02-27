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أخبار البلد

هالة زايد: مؤسسة مجدي يعقوب ساهمت بقدر كبير في القضاء على قوائم الانتظار

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 07:34 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مؤسسة مجدى يعقوب ساهمت بشكل كبير فى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار؛ بما أجرته من الجراحات التي خففت الكثير عن قلوب المصريين.

ووجهت "زايد"- خلال زيارتها لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب بأسوان- الشكر إلى كافة العاملين على هذا الصرح الطبى الكبير، وعلى رأسهم الجراح العالمى، مجدى يعقوب، قائلة" أنتم فخر لكل المصريين".

وأكدت وزيرة الصحة أهمية تقديم كافة سبل الدعم للمؤسسة؛ لما تقدمه من خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين، مشيدة بالجهود المبذولة من الفرق الطبية للمرضى وبجودة عالية.

ووجهت "زايد"، خلال زيارتها، الدعوة للقائمين على "المؤسسة" لزيارة وحدة مجدى يعقوب للقلب بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد، فى الأسبوع الأول من شهر مارس؛ لمراجعة التعديلات الإنشائية بما يحقق أقصى جودة فى تقديم الخدمة الطبية.

وكلفت وزيرة الصحة، مساعدها لشئون الرقابة والمتابعة، الدكتور أحمد السبكي، بضم أحد الاستشاريين من العاملين بمؤسسة مجدى يعقوب، للجنة المقابلات والاختبارات، المقرر عقدها في النصف الأول من شهر مارس؛ لاختيار أفضل العناصر ضمن المتقدمين من أطباء وتمريض للعمل بوحدة مجدى يعقوب بمستشفى النصر التخصصى للاطفال ببورسعيد، ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.
هالة زايد: مؤسسة مجدي يعقوب ساهمت بقدر كبير في القضاء على قوائم الانتظار
هالة زايد: مؤسسة مجدي يعقوب ساهمت بقدر كبير في القضاء على قوائم الانتظار
هالة زايد: مؤسسة مجدي يعقوب ساهمت بقدر كبير في القضاء على قوائم الانتظار
هالة زايد: مؤسسة مجدي يعقوب ساهمت بقدر كبير في القضاء على قوائم الانتظار

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