هالة زايد: مؤسسة مجدي يعقوب ساهمت بقدر كبير في القضاء على قوائم الانتظار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مؤسسة مجدى يعقوب ساهمت بشكل كبير فى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار؛ بما أجرته من الجراحات التي خففت الكثير عن قلوب المصريين.





ووجهت "زايد"- خلال زيارتها لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب بأسوان- الشكر إلى كافة العاملين على هذا الصرح الطبى الكبير، وعلى رأسهم الجراح العالمى، مجدى يعقوب، قائلة" أنتم فخر لكل المصريين".





وأكدت وزيرة الصحة أهمية تقديم كافة سبل الدعم للمؤسسة؛ لما تقدمه من خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين، مشيدة بالجهود المبذولة من الفرق الطبية للمرضى وبجودة عالية.





ووجهت "زايد"، خلال زيارتها، الدعوة للقائمين على "المؤسسة" لزيارة وحدة مجدى يعقوب للقلب بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد، فى الأسبوع الأول من شهر مارس؛ لمراجعة التعديلات الإنشائية بما يحقق أقصى جودة فى تقديم الخدمة الطبية.



