رئيس المصريين الأحرار يستقبل سفيرة جمهورية كوبا

استقبل الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، معالي السفيرة تانيا أغيار فرنانديز سفيرة جمهورية كوبا بالقاهرة ووفد مرافق لها بمقر الحزب الرئيسي بشارع العروبة بالقاهرة.



وتأتي الزيارة فى إطار التعارف وبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري _الكوبي لما يخدم مصلحة البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية، ولاسيما أن مصر بوابة القارة الأفريقية وقلب الشرق الأوسط.



وتطرق الحديث عن إنجازات القيادة السياسية المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمضي قدمًا لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق التعاون مع بلدان العالم الصديقة بالتزامن مع مكافحة مصر للإرهاب بكل صوره.

