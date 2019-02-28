فولهام يقيل صاحب معجزة القرن من تدريب الفريق

أقال نادي فولهام، والذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري من إدارة الفريق الفنية، وذلك بعد سوء النتائج واقتراب الفريق من الهبوط للبريميرشيب.



ويحتل فولهام المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة، واقترب للغاية من توديع البريميرليج، بعد صعوده للدوري الممتاز بموسم واحد فقط.



ووجه فولهام الشكر لرانييري، وقام بتعيين سكوت باركر كمدير فني مؤقت للفريق، كما شكر رانييري النادي عبر موقع فولهام الرسمي قائلًا: "أنا محبط للغاية من النتائج الحالية، لم نستطع أن نحقق هدفنا بعد البداية الجيدة للفريق تحت قيادتي، وفي النهاية أود أن أوجه الشكر للإدارة والجماهير واللاعبين على الدعم الذي قدموه لي."



ويعد رانييري كما يسميه البعض صاحب معجزة القرن الواحد والعشرين، حيث قاد ليستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي في موسم 2015-2016.